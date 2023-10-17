شنـو يبـي المواطـن

آراء

منذ فترة طويلة والمواطن الكويتي يعيش في دوامة الحياة التي باتت معصرة له بكل شيء بداية من الراتب الذي بات لا يقاوم الغلاء والتضخم الكبير الذي أصبح سمة رئيسية بالاقتصاد المحلي، ومروراً على سوء الطرق، والمشاكل الصحية أقلها اختفاء وندرة الأدوية بالمراكز الصحية والمستشفيات، والتعليم الذي يحتاج للعلم، إلى آخر هموم ومشاكل المواطن الكويتي البسيط، وفوق كل هذا لا يجد المواطن سوى التصريحات ذات الطابع الاستعراضي من أعضاء «الرشيدة» والنواب الكرام وبواقع حالهم هم مشغولون بأمور لا تخص المواطن الكويتي من قريب أو بعيد بس خلنا نقول وندهن راس المواطن ببستوق خالي، وهنا نسأل شنو يبي المواطن؟

- يبي حكومة صادقة في وعودها ومشاريعها.

- يبي يلمس ويشعر بالأمن المحلي.

- يبي نواب صج يكونون نواب أمة.

- يبي تصريحات قول وفعل من المسؤولين.

- يبي يشوف إصلاح شوارع حقيقياً.

- يبي يشوف مشاريع اسكانية واقعية ترى بالعين المجردة.

- يبي الأسعار تعود للمعقول.

- يبي يحصل سريراً طبياً ودكتوراً معالجاً بشكل صحيح.

- يبي يشوف تعليماً لأبنائه من دون مدرس خصوصي.

- يبي يشوف الكويتي بكل الجهات الحكومية.

- يبي إحلالاً للوافدين حقيقياً وليس ورقياً.

- يبي يشوف توظيفاً لعياله الخريجين.

- يبي يحس أنه مواطن في وزارة التعليم العالي.

- يبي يشوف القانون يطبق على الكبير قبل الصغير.

- يبي عقلانية باسعار العقارات.

- يبي نواباً يهتمون بالمواطن حقا.

- يبي ديوان موظفين يهتم فعلاً بالموظف.

- يبي سوق اوراق مالية يعمل وفق الحق وليس وفق أمزجة.

- يبي زيادة راتب تحسن معيشته.

- يبي يشوف المتقاعد مرتاحاً بعد العمر المديد من العمل.

- يبي اصلاحاً فعلياً ومحسوساً وملموساً.

- يبي يحس ويشعر أنه مواطن.

- يبي قليلاً من الحرية وهو يتكلم.

- يبي يشوف براً وهو في بحر متلاطم الأمواج.

- يبي يشوف ملامح للمستقبل القادم.

- يبي يشوف قراراً من وزير الشؤون بحق الجمعيات التي عليها شبهات.

- يبي يشعر بالحرية من القروض.

- يبي يشوف كويت الطيبين.

وكل هذا المواطن يبي ولكن ما من أذن صاغية له ودائماً -نحن المواطنين- آخر الطابور زعلى امل نكون اوله او حتى بنص الطابور عند النواب و«الرشيدة»، والحين ما ظل عندي حجي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وشر وينصلح حال المواطن في وطنه، ولا يصح إلا الصحيح.

مواطن خبل يقول: لأجل عين تكرم مدينة، وبالقريب سوالف في قصص واحد حاقد.

