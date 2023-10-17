آراء

العالم نسيم حرمين (2013) لديه فكرة رائعة حول الارتباط الموجود بيننا جميعاً، والذي أطلق عليه اسم الكون المتصل. نسيم حرمين هو مدير الأبحاث في معهد هاواي للفيزياء الموحدة (HIUP) وقد ألف ورقة بعنوان «الجاذبية الكمية والكتلة الثلاثية الأبعاد» وهي ورقة علمية مهمة وشيقة نُشرت في مجلة Physical Review and Research International. تناقش هذه الورقة العلمية المهمة نظرية «الكون المتصل» وتقدم فهماً جديداً وبديلاً للجاذبية الأرضية من خلال المعادلات الجبرية والهندسية الأساسية. إنه مفهوم الفضاء أو الفراغ الموجود بيننا أو الذي يفصلنا عن بعض. يصف العالم نسيم حرمين هذه المساحة بيننا بأنها ليست في الحقيقة فراغاً، ولكنها مليئة بالمادة، لذلك، في الأساس ومن الناحية العلمية الفيزيائية فإننا لسنا كائنات في الفراغ، بل نحن امتداد للفراغ. كما يوضح حرمين أن الفراغ هو الذي يحدد المادة وليس المادة التي تحدد الفراغ، فبالنسبة إليه، هذا أمر واضح جداً، لأن المادة تتكون من 99.9 بالمئة من فراغ. لذلك. ولو تتبعنا هذا المفهوم الرائع، فسنصل إلى فهم كيف أننا في الحقيقة جميعاً متصلون، وبالتالي، فإن الكذب على شخص آخر أو كره شخص آخر أو ازدراء شخص آخر هو في الواقع كراهية، وكذب واحتقار أنفسنا لأننا جميعاً متصلون.

ولأننا جميعاً واحد وكلنا متصلون، فمن المؤكد أننا يجب أن نكون هادئين ومتعاطفين ومتفهمين وداعمين بعضنا لبعض وأكثر قبولاًً بعضنا لبعض لأننا في الجوهر، لو فعلنا ذلك سنكون هادئين ومتعاطفين ومتفهمين وداعمين لأنفسنا. إن مفهوم الوحدة هذا هو ما تدور حوله اليوغا وما تسعى إليه. كلمة اليوغا نفسها تعني الوحدة أو الاتحاد. نفس المفهوم هو ما تنادي به معظم الأديان وما يدعو إليه غالبية المتصوفة. إنه إدراك أننا لسنا منفصلين بعضنا عن بعض ولسنا منفصلين عما نريده ونحتاجه. إن تصورنا الخاطئ لهذه الفكرة هو الذي يسبب سوء الفهم والمعاناة في تجربتنا الإنسانية.

