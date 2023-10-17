آراء

صباح مشرق... الكويت... أرتشف قهوتي السادة كالعادة متابعاً بدقة ساحة الحرب ما بين كتائب «حماس» والكيان الصهيوني المغتصب وحالة التوتر العالمية، وطبعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متحالفان مع الكيان الصهيوني وداعمان له معنوياً ومادياً وعسكرياً بالعتاد، خصوصا بعد إرسال الولايات المتحدة حاملات الطائرات الحربية الشهيرة «جيرالد آر فورد» وتحمل على متنها 5 آلاف مقاتل، وسط تساؤلات: هل سوف يمحون فلسطين عن الخريطة؟، بعد إعلان الكيان الصهيوني بدء القصف الجوي على غزة وقطع الماء والكهرباء والوقود عن المدنين، واطلاق الفسفور الأبيض «المحرم دولياً»، والعمل على إخلاء غزة عبر منفذ رفح، وغالبا انه مشروع للسيطرة على غزة وإضافتها إلى الكيان الصهيوني.

على الرغم من انتهاك الكيان الصهيوني قوانين الحرب الدولية وقصف المدنين من أطفال ونساء فلسطين فإن الحكومات الغربية صامتة وتحاول أن تمنع أي صوت داعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأعزل والتكتيم الإعلامي للأفعال الشنيعة التي يقوم بها الكيان المغتصب، بالإضافة إلى دعمه إعلاميا بتحريف الوقائع، واغلب الشركات والمؤسسات الغربية أعلنت دعمها المالي واللوجستي لهم، وأهل غزة بلا كهرباء ولا ماء ولا وقود ومحاصرون بمنع قوافل المساعدات ودخول الجمعيات الخيرية، والمستغرب هدوء الحكومات العربية وعدم التفاعل والتحرك الجاد لإنقاذ الشعب الفلسطيني.

أين القومية العربية؟.. أين النخوة العربية؟.. بعض العرب أصبحوا صهاينة أكثر من الصهاينة أنفسهم بمهاجمة المقاومة الفلسطينية والتعاطف مع الكيان الصهيوني في وسائل التواصل الاجتماعي، فهل انتزعت الرحمة من قلوبهم أم القومية العربية قد انتهت؟! نتمنى من الحكام العرب التحرك الجاد بعودة الحق لأصحابه وانتشال سرطان الكيان الصهيوني من وجه الأرض.

- «إن الوحدة العربية هي أملنا في تحرير فلسطين وفي عودة حقوق شعب فلسطين إلى شعب فلسطين».

جمال عبدالناصر

