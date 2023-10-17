كآبة السواد.. المنقبات بالعباءة

آراء

كل مثقف متعلم لكن ليس كل متعلم مثقفاً، الفرق كبير مهما كانت درجة التعلم ومهما كانت درجة الانجازات يظل الفرق كبيراً فالمثقف هو الذي يحاول ان يعرف كل شيء ليعذر كل فرد في وجهة نظره حول أي موضوع، أما المتعلم فهو الذي حتى لو عرف كل شيء فلن يعذر اي فرد لاختلافه عنه في الرأي أو القول في أي شأن.

كثرت المتعلمات في مجتمعنا، بعضهن حصلن على شهادة اكاديمية ومناصب تربوية في مجال عملهن وأعمال تطوعية وجمعيات ثقافية وحضور ندوات داخل الكويت وخارجها، كل ذلك جعلهن يعتقدن انهن مثقفات وعلى درجة عالية من الفهم والإدراك التي يخولهن انتقاد الاخريات في اعتقادهن ولبسهن، هن حاصلات على شهادات من الدول الأوروبية أرض الحريات والمجتمعات التي تحوي جميع الاعراق بمختلف الجنسيات والاطباع، مجتمعات لا تنظر إلى لون وعرق ودين ولبس، الامر الذي ادى إلى اعجابهن بطريقة تفكير هذه المجتمعات ودرجة تحضرها، لكن وعندما يتعلق الامر بالمجتمع الكويتي لا يتقبلن هذا الاختلاف فسبب لهن اللون الاسود في جامعة الكويت (النقاب بالعباءة) الحزن وشعرن بالأسى والأسف على جامعة الكويت وكيف لهذا الصرح الأكاديمي المتحضر أن يسمح بمثل هذا النوع من اللبس، انه امر لا يحتمل ولا تستطيع صاحبات هذا الفكر الاستمرار بالعطاء في جو من السواد، تناقض وازدواجية في المعايير يتحدثن عن المثالية وحرية الرأي بشعارات رنانة وافكار ومبادرات جميلة في حين انهن في الواقع لا يطبقن أيا منها.

كسوة الكعبة سوداء لكن النظر إليها لا يسبب الكآبة على العكس في النظر إليها ولو لساعات طويلة يبعث الراحة في النفس والهدوء، اذن هي ليست مسألة لون هي مسألة حالة نفسية، مشكلتهن ليست مع اللون، المشكلة مع الفكرة من اللبس، هي طريقة التفكير المشوهة من الزي (النقاب بالعباءة) التي ادت إلى زيادة حدة المشاعر بطريقة يصعب السيطره عليها إلى أن تتملك الشخص وتستحوذ على تفكيره، لماذا لم يسبب النقاب بالعباءة حزناً لهن ولا يسبب لأخريات؟ لماذا نراه عادياً ومقبولاً ويرونه حزيناً؟ انه التهويل بالفكرة الذي يشكل تهديداً خطيراً على الصحة العقلية ويضخم الشعور وبالتالي يشعر الشخص بالضيق والكآبة ولا يحتمل المكان.

المشكلة في النفس والتفكير وليست في اللون او الزي المشكلة في الثقافة والافكار وليست في نقاب وعباءة وان افكار الشخص تعتمد على نفسه.

والفكر البشري حين يتحرر ويخرج عن التقاليد لا يستطيع أن يحتفظ بطابع اليقين على أي صورة.. انه حين يشك في أمر واحد من أمور حياته لا يستطيع أن يقف في شكه عند هذا الحد فالشك كالمرض المعدي لا يكاد يبدأ في ناحية حتى يعم جميع النواحي.. والإنسان عندما يكسر تقليداً واحداً لابد أن يأتي يوم يكسر فيه جميع التقاليد وهو بذلك قد استفاد من جهة وتضرر من جهات أخرى.. ومن هنا جاء قول القائل: من تمنطق فقد تزندق. «علي الوردي».

