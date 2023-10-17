ريال عينه على موسيالا

دوليه

أفاد تقرير صحافي إسباني، أول من امس أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني جمال موسيالا. وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع موسيالا، وأضافت الصحيفة، أن جمال لا يريد تجديد عقده مع بايرن ميونخ، والذي ينتهي في صيف 2026. ويعد موسيالا من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في بايرن ميونخ، وبالتأكيد سيحاول النادي البافاري بشتى الطرق الحفاظ على خدماته. وأشارت الصحيفة، إلى أن موسيالا يتطلع للعب مجددا إلى جوار الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، بعد أن تزاملا سويا في منتخبات إنكلترا للناشئين.

