loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ريال عينه على موسيالا


أفاد تقرير صحافي إسباني، أول من امس أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني جمال موسيالا. وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع موسيالا، وأضافت الصحيفة، أن جمال لا يريد تجديد عقده مع بايرن ميونخ، والذي ينتهي في صيف 2026. ويعد موسيالا من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في بايرن ميونخ، وبالتأكيد سيحاول النادي البافاري بشتى الطرق الحفاظ على خدماته. وأشارت الصحيفة، إلى أن موسيالا يتطلع للعب مجددا إلى جوار الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، بعد أن تزاملا سويا في منتخبات إنكلترا للناشئين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة