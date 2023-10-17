إسبانيا تأخذ بيد إسكتلندا إلى «النهائيات»

دوليه

حسمت اسبانيا بطاقتها الى نهائيات كأس أوروبا 2024 بصحبة اسكتلندا، وذلك بفوزها على مضيفتها النروج 1-0 أول من امس في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى، فيما حجزت تركيا إحدى بطاقتي المجموعة الرابعة بفوزها الكبير على ضيفتها لاتفيا 4-0.

في أوسلو، دخلت إسبانيا اللقاء مع النرويج وهي بحاجة الى الفوز كي تضمن بطاقتها بعد فوزها في الجولة الماضية على اسكتلندا المتصدرة 2-0، فيما كانت الأخيرة، الغائبة عن هذه الجولة، بحاجة الى فوز «لا روخا» أو تعادله كي تضمن تأهلها.

وبالفوز الخامس لفريق المدرب لويس دي لا فوينتي، لحقت إسبانيا باسكتلندا الى الصدارة بـ15 نقطة من 6 مباريات لكل منهما، وبات المنتخبان متقدمين بفارق 5 نقاط على النرويج الثالثة التي خاضت مباراتها السابعة في المجموعة، ما سمح لهما بحسم بطاقتي المجموعة الى النهائيات.

ولحقت إسبانيا واسكتلندا وتركيا بمنتخبات فرنسا (المجموعة الثانية) والبرتغال (العاشرة) وبلجيكا (السادسة) التي سبق لها أن حسمت بطاقاتها أيضاً، إضافة الى ألمانيا المضيفة. وتدين إسبانيا التي تصدرت بفارق الأهداف عن اسكتلندا بسبب انتهاء المواجهتين المباشرتين بينهما بفوز كل منهما على أرضه 2-0، بفوزها الحادي والعشرين في آخر 24 مباراة لها في التصفيات القارية الى غافي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في مستهل الشوط الثاني بعد استشارة مطولة بين الحكم الرئيسي وحكم الفيديو المساعد «في أيه آر»، وذلك بكرة من منتصف المنطقة بعد محاولتين فاشلتين لزميليه توريس والبديل ميكيل أويارسابال، مرت بجانب ألفارو موراتا المتسلل والى الشباك النرويجية (49). . وضمن المجموعة ذاتها، جددت جورجيا فوزها على ضيفتها قبرص بعدما اكتسحتها 4-0 عبر أوتار كيتيشفيلي (46) وخفيتشا كفاراتسخيليا (58) والبديلين ليفان شينغيليا (82) وجورج ميكاوتادزه (5+90 من ركلة جزاء)، ورفعت جورجيا رصيدها الى 7 نقاط في المركز الرابع قبل الأخير أمام ضيفتها التي خسرت جميع مبارياتها السبع. وحجزت تركيا إحدى بطاقتي المجموعة الرابعة بفوزها على ضيفتها لاتفيا 4-0، فيما انعشت ويلز آمالها بفوزها على ضيفتها كرواتيا 2-1. ورفعت تركيا رصيدها إلى 16 نقطة من 7 مباريات، متقدمة بست نقاط على ويلز وكرواتيا الثانية والثالثة توالياً من 6 مباريات. وهو الفوز الثاني توالياً لتركيا في ثاني مباراة لها بقيادة مدربها الجديد الإيطالي فينتشنسو مونتيلا الذي استهل مغامرته قبل ثلاثة ايام بفوز ثمين في عقر دار كرواتيا 1-0. وانتظر المنتخب التركي الشوط الثاني لتسجيل رباعيته عبر مهاجم ليستر سيتي بالاعارة يونس أكغون (58)، البديل جينك توسون (83 و90+2)، ومحمد كرم أكتوركوغلو (87).

وعلى ملعب كارديف سيتي، فرض هاري ويلسون نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفي ويلز في الدقيقتين 47 بعد تمريرة من ديفيد روبرت لينجح في تجاوز الدفاع ويلعب كرة من فوق الحارس، و60 بعدما تابع برأسه تمريرة من البديل دانيال جيمس. وقلصت كرواتيا الفارق عبر ماريو باشاليتش (75).

وأنعشت تشيكيا آمالها في المجموعة الخامسة بفوزها الشاق على جزر فارو المتواضعة 1-0.

ودخلت تشيكيا مباراتها في بيلزن على خلفية خسارة قاسية في الجولة الماضية أمام ألبانيا 0-3، لكنها تمكنت وبفضل ركلة جزاء نفذها توماش شوتشيك في الدقيقة 76 من تحقيق فوزها الثالث، لترفع رصيدها الى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة أمام منافستها المقبلة بولندا التي تعقدت مهمتها بتعادلها على أرضها مع مولدافيا بهدف للبديل كارول سفيديرسكي (53) مقابل هدف لإيون نيكولايسكو (25).

وتتصدر ألبانيا المجموعة بـ13 نقطة وكان بإمكانها التأهل في حال عدم فوز تشيكيا، لاسيما بعد انتهاء مباراة بولندا ومولدافيا بالتعادل، لكن هذا التأهل تأجل نتيجة فوز فريق ياروسلاف شيلهافي على جزر فارو. وبما أن بولندا التي نالت نقطتها العاشرة خاضت سبع مباريات مقابل 6 لكل من تشيكيا (11 نقطة) ومولدافيا (9 نقاط) وألبانيا (13)، فإن مهمتها بالحصول على إحدى بطاقتي المجموعة باتت صعبة جداً مع بقاء مباراة واحدة لها تجمعها في 17 نوفمبر بضيفتها تشيكيا التي تخوض جولة ختامية حاسمة على الأرجح ضد ضيفتها مولدافيا في 20 منه.

وانتزعت رومانيا صدارة المجموعة التاسعة من سويسرا المتعادلة مع ضيفتها بيلاروس 3-3، بفوزها الكاسح على أندورا 4-0، رافعة رصيدها إلى 16 نقطة من 4 انتصارات ومثلها تعادلات، بفارق نقطة عن منتخب «ناتي» الذي حافظ بدوره على سجله خالياً من الخسارة.

