إيطاليا في ضيافة إنكلترا

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يستضيف المنتخب الإنكليزي، منافسه الإيطالي على ملعب ويمبلي اليوم؛ حيث سيضمن الفوز تأهل كتيبة الأسود الثلاثة لنهائيات كأس أمم أوروبا «يورو 2024» المقررة في ألمانيا.

وفاز فريق المدرب غاريث ساوثغيت على إيطاليا (2-1) في نابولي خلال مارس الماضي، وربما يكون بمقدوره تحقيق النجاح مجددًا أمام حامل لقب البطولة.

وستكون تلك المباراة هي الأولى بين الفريقين بعد نهائي أمم أوروبا «يورو 2020» في ويمبلي، والتي نجحت إيطاليا في الفوز بها بركلات الترجيح.

ومنذ ذلك الحين، التقى المنتخبان في 3 مناسبات، منها مباراتان في دوري الأمم الأوروبية، قبل المواجهة التي أٌقيمت في إيطاليا هذا العام. ويثق المنتخب الإنكليزي في قدرته على الثأر اليوم في مباراة سيكون لها تأثير في ترتيب المجموعة. وقد يمنح الفوز على إيطاليا، المنتخب الإنكليزي بطاقة العبور لنهائيات 2024 مع تبقي مباراتين على نهاية مشوار التصفيات.

وسيواجه فريق ساوثغيت، كل من مالطة في ويمبلي الشهر المقبل، قبل السفر لمواجهة مقدونيا الشمالية، والتي ربما مازال لديها فرصة ضئيلة في للوصول إلى النهائيات.

ويتصدر منتخب إنكلترا ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني.

