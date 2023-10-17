عطال وبنزيمة وفقير يساندون غزة

دوليه

لجأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الى مجلس الأخلاقيات التابع له للنظر بما نشره مدافع نادي نيس والمنتخب الجزائري يوسف عطال من دعمه للفلسطينيين في الصراع القائم حالياً مع إسرائيل، وذلك وفق ما أفاد أول من أمس رئيسه فيليب ديالو. وفي بيان صحافي، أدان رئيس الاتحاد الفرنسي ديالو «الدعوات التي أطلقها اللاعب» البالغ من العمر 27 عاماً، وقال: «إنها تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل». وتابع «يدين الاتحاد الفرنسي هذه الممارسات بأقصى درجات الحزم. لا يمكن قبول خطاب الكراهية»، معلناً أنه احتكم الى مجلس الأخلاقيات في الاتحاد للنظر في المسألة.

وفي منشور جديد أول من أمس، اعتذر عطال قائلاً «أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك»، مضيفاً أنه يريد «توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا». وختم قائلاً: «لن أؤيد أبداً رسالة كراهية. السلام هو المثل الأعلى الذي أؤمن به إيماناً راسخاً».

وحظي قطاع غزة أول من امس برسالة دعم من النجم الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمة.

وتوجه هداف ريال مدريد الإسباني السابق الذي يدافع حالياً عن ألوان نادي الاتحاد السعودي، في حسابه على موقع «أكس» بـ «كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثنِ النساء ولا الأطفال». وسبق للمهاجم الجزائري الأصل الآخر نبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإٍسباني وبطل العالم لعام 2018 مع منتخب فرنسا، أن قدّم الأربعاء «دعماً غير محدود لشعب فلسطين وإخوتنا وأخواتنا الذين عانوا من الفصل والتمييز العرقي لفترة طويلة»، آملاً «عودة العدالة والسلام».

وفي رسالة بعثها أول من أمس، قدّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو التعازي الى رئيسي الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي للعبة، قائلاً إن «فيفا ينضم الى الدعوات المطالبة بالوقف الفوري للأعمال العدائية».

