بالوتيلي يسخر من إبراهيموفيتش

دوليه

سخر ماريو بالوتيلي، مهاجم أضنة ديمرسبور التركي، من زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان السابق، بعد التصريحات التي أطلقها الأخير ضده. وكان إبرا تحدث لصحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية عن مسيرته الطويلة، واللاعبين الذين رافقهم. وقال حينها عن بالوتيلي: «عندما تتاح الفرصة لطفل للاستفادة القصوى من موهبته، ولا يستغلها، فهذا أمر مؤسف». وأضاف: «أتيحت لبالوتيلي العديد من الفرص، وأهدرها كلها.. لقد تخلى عن موهبته، وهذه هي الحقيقة». ورد المهاجم الإيطالي على تصريحات إبراهيموفيتش بشكل ساخر. حيث نشر صورة عبر حسابه على «إنستغرام»، وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا التي توج بها مع إنتر في 2010، بعد عام واحد فقط من مغادرة إبرا صفوف النيراتزوري. كما وضع بالوتيلي إشارة باسم زلاتان على الصورة، للتأكد من وصولها إلى النجم السويدي.

