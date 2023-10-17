برشلونة متمسك بفيليكس

دوليه

كشف تقرير صحافي إسباني، أول من أمس، موقف برشلونة من شراء البرتغالي جواو فيليكس، المعار من أتلتيكو مدريد. وانضم فيليكس إلى برشلونة، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم على سبيل الإعارة. وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، وفقا لمصادر داخل برشلونة، فإن أداء فيليكس نال إعجاب الجميع داخل النادي الكتالوني، ولا يزال أمام الإدارة فترة طويلة من أجل تحضير عرض لشرائه نهائيا من أتلتيكو مدريد. وأضافت الصحيفة، أن فيليكس قدم أداء مميزا منذ انتقاله إلى برشلونة، حيث شارك في 8 مباريات بمختلف البطولات، 7 منها أساسيا، وسجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

