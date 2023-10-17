ثوروب مدرباً جديداً لأوغسبورغ

دوليه

عُيّن الدنماركي يس ثوروب مدرباً لنادي أوغسبورغ في عقد يمتد حتى 30 يونيو 2025، حسب ما أفاد أول من أمس صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الالماني.

وحلّ ثوروب (53 عاما) بدلاً من إنريكو ماسن (39 عاماً) الذي أقيل من منصبه أول من أمس بعد خسارة أوغسبورغ على أرضه أمام الوافد حديثا إلى النخبة دارمشتات 1-2 ضمن المرحلة السابعة.

وإلى جانب تجربته التدريبية في الدنمارك، اختبر ثوروب الدوري البلجيكي مع فريقي غنت وغنك. وأشرف على كوبنهاغن بين 2020 و2022، كما درّب منتخبي الدنمارك لما دون 20 و21 عاما. ودفع ماسن ثمن الانطلاقة السيئة لأوغسبورغ في الموسم الجديد، حيث لم يفز سوى مرة واحدة مقابل تعادلين و4 هزائم ليحتل المركز الـ 15 في الترتيب.

