loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ثوروب مدرباً جديداً لأوغسبورغ


عُيّن الدنماركي يس ثوروب مدرباً لنادي أوغسبورغ في عقد يمتد حتى 30 يونيو 2025، حسب ما أفاد أول من أمس صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الالماني.
وحلّ ثوروب (53 عاما) بدلاً من إنريكو ماسن (39 عاماً) الذي أقيل من منصبه أول من أمس بعد خسارة أوغسبورغ على أرضه أمام الوافد حديثا إلى النخبة دارمشتات 1-2 ضمن المرحلة السابعة.
وإلى جانب تجربته التدريبية في الدنمارك، اختبر ثوروب الدوري البلجيكي مع فريقي غنت وغنك. وأشرف على كوبنهاغن بين 2020 و2022، كما درّب منتخبي الدنمارك لما دون 20 و21 عاما. ودفع ماسن ثمن الانطلاقة السيئة لأوغسبورغ في الموسم الجديد، حيث لم يفز سوى مرة واحدة مقابل تعادلين و4 هزائم ليحتل المركز الـ 15 في الترتيب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة