سان جرمان يتربص بتشواميني

دوليه

كشفت وسائل إعلام إسبانية على أن ريال مدريد مهدد بخسارة نجم خط وسطه الفرنسي أوريلين تشواميني الذي يتربص به باريس سان جرمان للتعاقد معه في الفترة المقبلة. وقالت تقارير صحافية إن النادي الباريسي يستعد للانتقام بشأن الرحيل المتوقع لنجم الفريق كيليان مبابي إلى ريال، بالانقضاض على تشواميني. وأضافت: «اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً يرتبط بعقد مع بطل أوروبا 14 مرة حتى 2028، وهو ما يجعل مهمة سان جرمان معقدة». وأشارت إلى أن رئيس بطل فرنسا ناصر الخليفي مهتم بكسب خدمات لاعب الوسط الدولي الذي يعد انتقاله إلى حديقة الأمراء إضافة مهمة للنادي ودعامة أساسية لمستقبل خط الوسط في سان جرمان.