نتائج إيجابية لفتيات «الجمباز الإيقاعي» في «كرواتيا الدولية»

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حقق المنتخب الكويتي للجمباز الإيقاعي للفتيات نتائج إيجابية في بطولة كرواتيا الدولية التي أقيمت منافساتها خلال الفترة من 12 إلى 15 الشهر الحالي وسط مشاركة واسعة من 15 دولة، إذ أحرزت اللاعبة سارة البناي ميداليتين فضيتين في مسابقتي الطوق والصولجان واحتلت المركز الرابع في مسابقة الفردي العام لفئة «بروجونيور» التي شهدت مشاركة 24 لاعبة، في حين شاركت اللاعبة نور الرزيحان في منافسات فئة «جونيور» وقدمت أداء مميزاً وسط تنافس قوي مع 31 لاعبة.

وحلت اللاعبة راية القصار التي تنافست مع 14 لاعبة في المركز الرابع بمسابقة الأداء الحر ضمن المستوى «A»، في حين جاءت زميلتها نبيلة الخرافي في المركز الرابع أيضاً بمسابقة الأداء بالكرة ضمن المستوى «A». من جانب آخر، أشاد الاتحاد الكويتي للجمباز بعطاء اللاعبات في هذه البطولة الدولية القوية، مضيفاً أن الهدف من المشاركة هو تطوير مستوى اللاعبات وتوفير فرص احتكاك مع مدارس مختلفة ومتقدمة في رياضة الجمباز الإيقاعي. وأوضح الاتحاد أن بطولة كرواتيا شهدت مشاركة واسعة من دول سلوفاكيا وإيطاليا وجورجيا وبلغاريا ومونتينيغرو وسلوفينيا ولوكسمبورغ ولاتفيا والنمسا والبوسنة وملدوفا وأستراليا وكندا بالإضافة إلى الكويت والدولة المضيفة. ونوه الاتحاد بأن المدربة الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك وضعت خطة إعداد طويلة للمنتخب تتضمن المشاركة في سلسلة من البطولات الدولية بهدف إيصال اللاعبات إلى أفضل المستويات، مؤكداً سعيه إلى توفير جميع مقومات النجاح أمام منتخب الفتيات اللواتي يحققن نتائج مبشرة ورائعة في البطولات الدولية.

