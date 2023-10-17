«التزلج على الجليد» يشارك في «الإمارات الدولية»

محلية

قال رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي إن منتخب الكويت للتزلج على الجليد سيشارك في بطولة الإمارات الدولية للعبة التي تنطلق في دبي غداً في أولى المشاركات الدولية للمنتخب بهذه اللعبة (السكي) وهي من الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأضاف العجمي لـ كونا أن وفد المنتخب الكويتي الذي يرأسه عضو مجلس إدارة النادي محسن المعصب يضم اللاعبين عبدالوهاب المعتوق وسلمان الكندري توجه أمس إلى الإمارات استعدادا للمشاركة في البطولة التي يقيمها اتحاد الإمارات للألعاب الشتوية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتزلج وتستمر ثلاثة أيام.

وأضاف أن اللاعب المعتوق سيشارك ضمن مسابقة (التزلج عبر اللوح) فيما سيتنافس زميله الكندري في مسابقة (التزلج الحر) معربا عن أمله أن يحقق اللاعبان نتائج مميزة في مشاركتهما الأولى على الصعيد الدولي. وذكر أن اللاعبين سيدخلان في معسكر تدريبي تطويري قصير ينظمه الاتحاد الدولي للعبة لمدة يومين لتجهيز اللاعبين للبطولة معتبرا أن هذه المشاركة تكتسب أهمية كبيرة للاعبي الكويت لاكتساب خبرات اللقاءات الدولية لا سيما أنها الأولى لهما خارجيا.

وأشار العجمي إلى حرص النادي على تطوير كل ألعابه الخمس الأولمبية التي يشرف عليها وهي إضافة إلى (السكي) ألعاب الاستعراض على الجليد (فيغر) والهوكي على الجليد والكيرلنغ والسرعة على الجليد (السبيد).

