الجريوي يدعو الهيئة لدعم «فروسية القفز»

محلية

أشاد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الفارس غازي الجريوي بالتطور الملحوظ لرياضة الفروسية الكويتية في السنوات الأخيرة بفضل الدعم المقدم من الهيئة العامة للرياضة وجهود مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للفروسية النشط برئاسة مسعود جوهر حيات والذي أثمر عن تنظيم بطولة دوري محلي بمشاركة الأندية الكويتية في الموسمين الماضيين للمرة الأولى في تاريخ الفروسية الكويتية بالإضافة إلى تنظيم العديد من البطولات الدولية فئة النجمتين والثلاث نجوم، بحضور ممثلين عن الاتحاد الدولي للفروسية. وأضاف الجريوي بأن إجتماعات عقدت مع مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان بحضوره ورئيس لجنة الفرسان عضو مجلس إدارة الاتحاد على الخرافي، وعضو مجلس الإدارة الفارس الشيخ يوسف الصباح للتأكيد على دور الهيئة العامة للرياضة في دعم الفروسية الكويتية من أجل مواصلة المشوار والنهوض بهذه الرياضة النبيلة التي بدأت تستقطب العديد من الفرسان الجدد بفضل المستوى الفني الكبير الذي وصلت إلية الفروسية في السنوات الأخيرة.