ختام ناجح لـ «تنس الناشئين الدولية»

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اختتمت أول من أمس بطولة الكويت الدولية الرابعة والعشرين للتنس للناشئين والناشئات التي أقيمت على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع التنس الدولي بمشاركة 51 لاعباً من 24 دولة. حضر المباراة النهائية وتتويج الفائزين كل من أمين سر عام الاتحاد الكويتي للتنس فالح العتيبي ومساعد أمين السر العام عبدالصمد العريان. وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز البلجيكي إيثان داسيت بالمركز الأول والميدالية الذهبية لفردي الناشئين بعد تغلبه على اللبناني أنطوني مكرزل بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وفي مسابقة فردي الناشئات، فازت الرومانية كنزي آنا رابات بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد تغلبها في المباراة النهائية على ميلانا كونوفالوفا بمجموعتين مقابل لا شيء. وفي زوجي الناشئين، فاز الثنائي المكون من الأردني زيد شلباية والهندي فيد شيتي بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد تغلبهما على الثنائي المكون من النمساوي هرموت فيدلر والألماني ماتس بوتبيكر بمجموعتين مقابل لا شيء. وفي زوجي الناشئات، فاز الثنائي المكون من الأسترالية ليان أبوحامد والهنغارية نترا كوزو على الثنائي المكون من اللاعبتين إليزافيتا زيلينوفا وميلانا كونوفالوفا بمجموعتين مقابل لا شيء. أدار البطولة الحكم الدولي أسيل الشاهين كحكم عام وساعدها طاقم من حكام الاتحاد الكويتي للتنس.