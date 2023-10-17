الأزرق لتحسين الصورة أمام سورية

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يلتقي الأزرق نظيره السوري في الساعة 8:00 مساء اليوم على ملعب نادي ضباط الشرطة في مباراة دولية ودية ضمن معسكره المقام في دبي استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027 التي تنطلق في نوفمبر المقبل. وخسر الأزرق مباراته الأولى في المعسكر أمام منتخب الإمارات بهدف نظيف الخميس الماضي.

ومن المنتظر أن يجري المدرب البرتغالي روي بينتو بعض التغييرات على التشكيلة التي واجهت الإمارات الخميس الماضي، خصوصاً أن الفريق ظهر بصورة متواضعة وبدا

مفككاً ولم يستطع تشكيل هجمة منظمة سواء بالاعتماد على اللعب الجماعي، او على المهارات الفردية لللاعبين.

في المقابل، تضم قائمة المنتخب السوري التي استدعاها المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر لاعبين يستدعون للمرة الأولى، هم: ألمار إبراهيم المحترف في السويد، وإبراهيم هيسار، وإيزيكيل المحترفين في الأرجنتين، بالإضافة إلى عودة عمر خريبين مهاجم شباب الأهلي الإماراتي، وعمار رمضان المحترف في نادي دونايسكا ستريدا السلوفاكي، وفهد اليوسف المحترف في نادي الشرطة العراقي. وشهدت القائمة وجود 9 لاعبين فقط ينشطون في الدوري المحلي، منهم 3 حراس مرمى، إلى جانب 10 لاعبين محترفين في الدوريات العربية و8 محترفين في أوروبا وأمريكا الجنوبية وتايلند. ويستعد الأزرق للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 في السعودية، التي تنطلق في نوفمبر المقبل حيث يلعب الأزرق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والهند والفائز من لقاء أفغانستان مع منغوليا.

