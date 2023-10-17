العتيقي: «الأولمبي» قدم مستوى مطمئناً

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أشاد مدير المنتخب الأولمبي جراح العتيقي بالأداء الذي قدمه الأزرق رغم الخسارة أمام قطر 0-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس في الدوحة استعداداً لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تستضيفها قطر في أبريل المقبل.

وقال العتيقي في تصريح لـ «كونا» عقب المباراة إن المنتخب قدم مستوى مطمئنا وأدى المطلوب منه خلال المباراة أمام المنتخب القطري الأكثر جاهزية. وأضاف ان الخطأ الذي وقع فيه اللاعبون كلف المنتخب هدفا وخسارة للمباراة، لافتاً إلى أن «الهدف الحقيقي والأهم هو الاستفادة من مثل هذه المباريات وتقديم مستوى مشرف في نهائيات كأس آسيا المقبلة والمؤهلة الى أولمبياد باريس».

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات المنتخب لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 3 مايو 2024 وهي البطولة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس.

