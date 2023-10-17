الحرس الوطني يرعى «تحدي المبارزة»

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أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي الدور المجتمعي للحرس في دعم جميع فئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتها فئة ذوي الهمم.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الحرس عقب مباراة التحدي لرياضة المبارزة لذوي الهمم التي أقيمت تحت رعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف في نادي ضباط الحرس بين المصنف العالمي الكويتي طارق القلاف والمصنف الأميركي ريك سواغر.

ونقل الفريق الرفاعي وفق البيان تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الشيخ فيصل النواف إلى الحضور موجها الشكر لكل من أسهم في إقامة مباراة التحدي وحرص على إخراجها بالصورة المشرفة.

وحضر المباراة التي انتهت بفوز القلاف على سواغر بنتيجة 15-13 الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر.كما حضرها نائب المدير العام للرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم ورئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة أميرة الحسن ورئيس مكتب التعاون العسكري بالسفارة الأميركية العقيد لامونت جوبيك.

