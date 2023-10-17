كوريا الجنوبية بطلة «بولينغ الكويت»

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توج منتخب كوريا الجنوبية بلقبي بطولة الكويت العالمية للبولينغ للرجال والسيدات التي اختتمت مساء أول من أمس بمشاركة واسعة بعد تحقيق أفضل النتائج في مجمل المنافسات وهي الفردي والزوجي والثلاثي والخماسي.

وأسفرت آخر مسابقات البطولة (الخماسي) عن تتويج منتخب كندا بلقب فئة الرجال بعد إحراز لاعبيه المركز الأول إثر تغلبهم على كوريا في المباراة النهائية ليكتفي الأخير بالمرتبة الثانية في حين احتل منتخبا الصين وليتوانيا المركز الثالث لبلوغهما منافسات نصف نهائي المسابقة.

ونال منتخب كوريا لقب (الخماسي) لفئة السيدات بفوزه بالمركز الأول إثر فوزه على نظيره الماليزي في النهائي ليكتفي الخاسر بالمركز الثاني في حين آل المركز الثالث للصين وسنغافورة بعد وصولهما إلى الدور نصف النهائي.

وقال رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي رئيس نادي البولينغ الكويتي الشيخ طلال المحمد في تصريح للصحافيين عقب الختام إن البطولة نجحت من جميع الجوانب لا سيما الفنية إذ أظهرت منافساتها ارتفاع مستويات المنتخبات بدليل التنافسية الكبيرة بين الفرق المشاركة.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة التي يرأسها قررت إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات في الحفل الختامي للبطولة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق من جراء ما يتعرض له من عدوان اسرائيلي وحدادا على أرواح الشهداء الأبرار تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بوقف مظاهر الاحتفالات في البلاد.

من جانبه، قال المدير العام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان في تصريح مماثل إن استضافة الكويت لهذه البطولة الكبيرة التي شهدت تواجد أهم المنتخبات العالمية باللعبة من شأنه أن يضعها على خارطة رياضة البولينغ العالمية مهنئا المنتخبات الفائزة بمسابقاتها.

وأثنى البيدان على التنظيم الاحترافي للبطولة من قبل اللجنة المنظمة الكويتية بقيادة رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد الصباح ما أسهم بنجاحها معتبرا أن ذلك تأكيد على تميز الكوادر الكويتية وقدرتها على استضافة أهم البطولات الدولية.

