خسارة «أزرق اليد» أمام السعودية

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خسر «أزرق اليد» أمام نظيره السعودي 21-28 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس ضمن استعداداتهما للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024. وقال مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي في تصريح لـ «كونا» عقب المباراة إن المنتخب قدم مستوى جيدا رغم الخسارة، موضحا أن المدرب استخدم تكتيكات وخطط جديدة استعدادا للتصفيات التي تستضيفها قطر. وأضاف الزعابي أن الاستفادة من مثل هذه المباراة مع فرق قوية نفس المنتخب السعودي تكون كبيرة خاصة مع تجربة أكثر من لاعب ليقدموا ما لديهم من مستوى. وتستضيف قطر التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024) خلال الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر المقبل. وتضم مجموعة الكويت منتخبات البحرين وإيران وأوزبكستان واليابان وكازاخستان. وبحسب النظام يتأهل بطل التصفيات مباشرة إلى أولمبياد (باريس 2024) فيما يحصل المركزان الثاني والثالث على فرصة التأهل إلى الملحق المؤهل للاولمبياد. يذكر أن منتخب الكويت قدم مستويات لافتة في دورة الالعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي أقيمت في الصين هذا الشهر وحصد على أثرها الميدالية البرونزية.