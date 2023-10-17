الساحل تفوق على التضامن في «طائرة الاتحاد»

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تغلب الساحل على التضامن 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة الاتحاد ضمن الجولة الخامسة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة. وبهذا الفوز حقق الساحل أول نقطتين في البطولة، فيما نال التضامن نقطة الأولى أيضا. وينص نظام البطولة على حصول الفائز 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاثة مقابل لا شيء للمهزوم، فيما تمنح نتيجة 3-2 نقطتين للفائز ونقطة للخاسر. وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين إذ تقدم الساحل في الشوط الأول 25-23، ثم فرض أفضليته في الشوط الثاني وانهاه 25-16، قبل أن يستفيق التضامن ويعود بقوة بالفوز في الشوطين التاليين 25-15، و25-21، ليلجأ الفريقين إلى شوط فاصل انهاه الساحل لصالحه 15-9. يذكر أن المباراة مقدمة من الجولة الخامسة التي اقيمت بقية مبارياتها في وقت متأخر مساء أمس. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي.