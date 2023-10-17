رئيس جديد للاتحاد الصيني بعد حملات الفساد

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عُيّن سونغ كاي رئيساً جديداً للاتحاد الصيني لكرة القدم، بدلاً من تشن شويوان المتهم الشهر الماضي ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد في الوسط الرياضي، بحسب ما أعلنت الإثنين وسائل إعلام رسمية. وسيكون سونغ، العضو السابق في الهيئات الرياضية لمقاطعة لياونينغ (شمال-شرق)، الرئيس الجديد للاتحاد الصيني، بحسب صحيفة الشعب اليومية. وبحسب المصدر عينه، عُيّنت هيئة تنفيذية جديدة للاتحاد. وسيكون الاتحاد الصيني بحسب رئيسه الجديد «أكثر وحدة، يعمل بجهد أكبر، أكثر انفتاحاً، أكثر نقاء وشجاعة». أضاف انه سيطبق «اصلاح وتطوير كرة القدم الصينية من أجل المضي قدماً». واتُهم سلفه شويوان رسمياً الشهر الماضي بقبول «رشى» و«مبالغ مالية كبيرة»، بعد أن فتحت السلطات الرياضية تحقيقاً ضدّه في فبراير الماضي واتهمته «بانتهاكات جسيمة للأنظمة والقوانين».