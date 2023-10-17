الجزائر تستضيف مباريات فلسطين

دوليه

أخذت الجزائر على عاتقها استضافة والتكفل بمصاريف المباريات المقبلة للمنتخب الفلسطيني، إن كانت ودية أو رسمية، أولها في 21 نوفمبر ضد أستراليا في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، وفق ما أعلن الأحد الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وجاء هذا القرار تلبية للطلب الذي تقدم به رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب بهذا الخصوص الى السلطات الجزائرية. ويشارك المنتخب الفلسطيني في نهائيات كأس اسيا المقبلة المقررة بين 12 يناير و10 فبراير 2024 في قطر، حيث يلعب ضمن المجموعة الثالثة بجانب إيران والإمارات وهونغ كونغ.

