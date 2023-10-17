أفغانستان لحسم التأهل

دوليه

يتطلع منتخب أفغانستان لحسم تأهله إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك عندما يحل ضيفاً اليوم على نظيره المنغولي على ستاد الاتحاد المنغولي في العاصمة أولان باتار في إياب الدور الأول من التصفيات. ومع فوز أفغانستان بهدف وحيد في المواجهة الأولى، فإن منتخب منغوليا سيحاول أقصى ما بوسعه من أجل قلب النتيجة في مباراة الإياب. ولكن منتخب أفغانستان سوف يبذل أقصى ما بوسعه من أجل التمسك بالأفضلية التي حصل عليها، وربما يسعى لتسجيل هدف مبكر لإحباط آمال منغوليا. ويتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى المجموعة الأولى إلى جانب الكويت وقطر والهند.

