قطر وإيران في نهائي «الرباعية الدولية»

دوليه

يواجه المنتخب القطري اليوم نظيره الإيراني على ستاد عمان الدولي في المباراة النهائية للبطولة الرباعية الدولية الودية التي يستضيفها الأردن لتحديد الفائز باللقب. وكان المنتخب القطري قد تجاوز نظيره العراقي بفارق ركلات الترجيح 6- 5 بعد التعادل السلبي بدون أهداف في الوقت الأصلي الجمعة الماضي، بينما تغلب المنتخب الإيراني بثلاثية لهدف على نظيره الأردني صاحب الضيافة. ويلتقي في المباراة الثانية المنتخب الأردني مع نظيره العراقي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وخاض المنتخب القطري حصته التدريبية الأخيرة ظهر أمس على ملعب المباراة والتي وضع خلالها البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة الغد. ومن المتوقع أن يحافظ المدرب كيروش الذي سبق له قيادة المنتخب الإيراني في مونديال قطر 2022 على التشكيلة نفسها التي خاضت مواجهة العراق السابقة وعلى رأسهم الحارس مشعل برشم الذي تألق أمام العراق والقائد حسن الهيدوس وكذلك ثلاثي خط المقدمة أكرم عفيف والمعز علي ويوسف عبدالرزاق. مع احتمال إحداث بعض التغييرات في وسط الملعب لاسيما أن المنتخب المنافس يعد من المنتخبات التي تجيد الاستحواذ على الكرة والارتدادات السريعة، فضلا عن امتلاك قوة هجومية ضاربة تتمثل بمهاجم روما الإيطالي سردار أزمون ومهاجم بورتو البرتغالي مهدي تاريمي.

وتأتي البطولة في إطار تحضيرات المنتخبات الأربعة لاستهلال مشوار التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، فيما تتأهب المنتخبات الأربعة أيضا لخوض غمار نهائيات كأس آسيا التي ستقام في قطر خلال الفترة ما بين 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.

وكان المنتخب القطري قد خاض مباراتين وديتين على استاد الجنوب خلال فترة التوقف الدولية لشهر سبتمبر الماضي، خسر في الأولى أمام منتخب كينيا بهدف لهدفين وتعادل في الثانية أمام المنتخب الروسي بهدف لمثله.

