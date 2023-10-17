كشف أثري جديد في مصر

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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشاف جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بأحد المواقع الأثرية في تونا الجبل بمحافظة المنيا. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري: إن «الجبانة التي تم كشفها تحتوي على العديد من المقابر المنحوتة في الصخر، التي تضم مئات من اللقى الأثرية من تمائم وحلي وتوابيت حجرية وخشبية بها مومياوات». وتابع: «كما تضم الجبانة مجموعة من تماثيل الأوشابتى المصنوعة من الفخار والخشب وهي خاصة ببعض كبار الموظفين». وهذا الكشف الأثري، هو أول كشف يتم فيه العثور على جبانة الدولة الحديثة بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا.