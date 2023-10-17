حكومة ومجلس بدائل النفط!

الاخيرة

الحكومة ومجلس الأمة الحالي بأعضائهما المحترمين الأفاضل يعلمون أن السنوات تمر سريعاً في حياة الأمم وأنهم في حقبة تاريخية قد تكون الأهم في تاريخ الكويت منذ نشأتها الأولى، حيث تتعلق بخلق بدائل حقيقية لمداخيل النفط الناضب، حيث إن كل برميل نفط يستخرج من الأرض لا يعوض ولا يستبدل، كما أن المخزون النفطي لأغلب دول العالم لن يستمر طويلاً ولن تعتمد الدول المستهلكة على البلدان القليلة ذات المخزون النفطي الطويل الأمد، بل سيتحول العالم قبل ذلك إلى المصادر البديلة ولن يصبح للنفط كما يتوقع الخبراء حينها أي قيمة استراتيجية بقي أو نضب.

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الدروس الشديدة القسوة التي تعرضنا لها بالماضي، كحال كارثة المناخ الاقتصادي التي بات الناس فيها أثرياء فأصبحوا وهم لا يملكون شيئاً، أو كارثة الغزو حيث ذهب الناس لفراشهم ليل الأربعاء وهم يملكون كل شيء واستيقظوا يوم الخميس وهم لا يملكون شيئاً وفيما بينهما الخروقات الأمنية الكبرى المتكررة طوال حقبة الثمانينيات تظهر بشكل واضح وجلي أن الأمور لا تدار بالبركة ولا على نهج «عش يومك» كوننا جربنا ذلك المسار ودفعنا الأثمان الباهظة ولن تسلم الجرة في كل مرة.

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آخر محطة:

ما نحتاجه هو أن نستبدل بالفكر الضيق الفكر الواقعي وأن نعمل كحال الأشقاء الخليجيين وبالتنسيق معهم وعبر الاستعانة بتجاربهم الناجحة للتحول لكويت المركز المالي والاستثماري والسياحي عبر فتح البلد والانفتاح الاجتماعي ومرونة القوانين ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وأطلب أخيراً لننظر كل مساء في أعين الأطفال ولنتساءل بحق ماذا أعددنا لهم؟! وكيف سينظرون لنا؟ يقال إن الحكماء والعظماء في التاريخ هم من لا يعملون ليومهم بل ليوم لا يكونون فيه فوق التراب!

