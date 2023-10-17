ولي العهد: المزيد من التطور والازدهار للمملكة العربية السعودية

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد حمله سموه تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتحيات سموه لأخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى أخيهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وتمنياتهما لهما بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب والوكيل في الديوان الأميري خالد العبدالله ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية سعادة السفير الشيخ صباح الناصر وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر استقبل في مطار الكويت الدولي امس الاثنين وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وكان في الاستقبال على أرض المطار كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية الوزير المفوض نواف الأحمد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

