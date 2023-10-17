جراغ: توحيد الرؤى العسكرية العربية لمواجهة التحديات الراهنة

وطن النهار

أكد مسؤول عسكري كويتي أهمية تعزيز التعاون العسكري العربي لمواجهة التحديات الراهنة وضرورة توحيد الرؤى العسكرية بين مختلف الدول العربية. جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس فرق الدورات والتفرغ الدراسي في هيئة التعليم العسكري في الكويت العميد الركن حسن جراغ لـ «كونا» خلال اجتماع الندوة (63) للجنة توحيد المصطلحات العسكرية التابعة لقطاع الشؤون العربية والأمن القومي العربي بجامعة الدول العربية. وأضاف جراغ أن «الندوة تعزز فرص التعاون العربي المشترك للمصطلحات الموحدة في تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتوحيد الرؤى العسكرية بين مختلف الدول العربية». وأشار إلى حرص الكويت على المشاركة في الندوات والاجتماعات الخاصة بهذا الشأن ومنها اجتماع الندوة (63) للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية العربية والتي تناقش « الرموز والاختصارات العسكرية للقوات البرية والقوات البحرية».

بدوره، أكد ممثل الامانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون العربية والامن القومي- الادارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي) المستشار محمد الداه أهمية عقد هذه الندوات التي تعود بالفائدة الكبيرة على القوات المسلحة في الدول العربية وتعزيز فرص التعاون المشترك. وأشار الداه خلال كلمته في الندوة الى «التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، معربا عن المساندة والدعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجوم غاشم جراء الاجتياح الاسرائيلي المستمر حتى اللحظة». وتناقش الندوة التي تستمر أعمالها خمسة أيام برئاسة سورية ومشاركة وفود من وزارات الدفاع والقوات المسلحة بالدول العربية موضوع «الرموز والاختصارات العسكرية للقوات البرية والقوات البحرية».

كما تناقش اللجنة أيضا تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية لأسلحة الدمار الشامل والاشارة ونظم المعلومات والامداد المشترك «التموين والنقل والخدمات الطبية».

وشاركت الكويت في أعمال الندوة (63) للجنة توحيد المصطلحات العسكرية بوفد ترأسه العميد الركن جراغ وضم كلا من العقيد الركن حمد العنزي والعقيد الركن محمد القحطاني والمقدم سعود الحمدان.

