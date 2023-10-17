السعدون: إبادة بشرية على الهواء مباشرة

الأولى

طالب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون برلمانات الدول الإسلامية بالضغط الفاعل إقليميا ودوليا لوقف الهجمات المتواصلة بلا هوادة على أهل غزة مستنكراً الصمت عن وجود مليوني فلسطيني في غزة قطعت عنهم أساسيات الحياة ويتعرضون لأكبر عملية إبادة بشرية تبث على الهواء مباشرة وتستخدم فيها أبشع الأسلحة.

جاء ذلك في كلمة السعدون رئيس الشعبة البرلمانية خلال مشاركته باجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الطارئ - عن بعد - لبحث التطورات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بحضور وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. حمد المطر. ودعا السعدون إلى توجيه التحرك في المجتمع الدولي لا سيما أمام مجلس الأمن لإرغام الكيان الصهيوني على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف أنه لا يمكن لأحدنا أن يعبر بكلماته عن مدى جور وظلم المحتل الصهيوني الغاصب إلا وقد اشمأزت نفسه من دناءة أفعاله التي تجاوزت حدود البشاعة واللا إنسانية.

وقال: «إنني أوجه حديثي الآن إلى العالم أجمع انتصاراً لكل قطرة دم سالت من نساء وأطفال وأهل غزة الصامدة».

وكان عدد من أعضاء مجلس الأمة تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة يوم الأربعاء 1 نوفمبر المقبل. وقال النواب في الطلب المقدم لرئيس مجلس الأمة، إن «الحياة مواقف والمواقف لا تنسى عبر الزمن، ولأن التاريخ لن يرحم الخذلان والمتخاذلين، نرى لزاما علينا كنواب نمثل الأمة ولسان حال شعبنا الرائع الرافض لكل الانتهاكات التي تمارسها الصهيونية التي انتهكت كل المعاهدات والمواثيق الدولية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وما يترتب عليها من دمار وخراب واغتيال لكل معاني القيم والإنسانية وفي مواقف بعض الدول المؤيدة أو الصامتة تجاه ما تشهده غزة وما يحدث من انسلاخ أخلاقي في هذه المواقف».

واضاف النواب، «فكان لزاما علينا أن نطلق صرخة كويتية تتماشى مع الموقف الرسمي للدولة وتكرس حقيقة انتماءاتنا العقائدية الرافضة للوجود الصهيوني، وبسط نفوذه الغاشم على أراضينا المقدسة وامتداده وتماديه في التعسف تجاه ابناء قطاع غزة الأبطال». وتابعوا، «انطلاقا من مسؤولياتنا ونصرة ودعما لغزة ولعزة وكرامة أهلها الأبطال، فإننا نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة استنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة بمستهل دور الانعقاد، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2023/11/1».

من جهته دعا النائب مرزق الغانم، امس، إلى رفع مستوى طلب عقد الجلسة الخاصة ليكون هناك دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة وفقاً للمادة 88 من الدستور والمادة 64 من اللائحة الداخلية. وقال الغانم في تصريح صحافي: «أشكر النواب على طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة ما يجري في الأراضي الفلسطينية من حرب بربرية ووحشية إلا أنه وفقاً للمادة 72 من اللائحة الداخلية لا يمكن عقد الجلسة الخاصة إلا بعد بدء دور الانعقاد الثاني».

وأضاف: «ونظرا لتطور الأوضاع المتسارعة والغزو البحري والجوي والإبادة الجماعية وقرب الهجوم البري على غزة في أي وقت أتمنى رفع مستوى طلب عقد الجلسة الخاصة ليكون هناك دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة وفقا للمادة 88 من الدستور والمادة 64 من اللائحة الداخلية لتتمكن من مناقشة القضية وإيصال صوت الضمير العربي للعالم أجمع وليس الانتظار بعد أسبوعين فلا نعلم ماذا يجري في ظل الأحداث المتسارعة وأنا واثق من التأييد النيابي لطلبي الذي أودعته في الأمانة العامة للتوقيع عليه ومطلوب 33 نائباً لإنجاز الطلب».