دعوة لسمو الأمير من السيسي لحضور قمة «تطورات القضية الفلسطينية»

الأولى

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان أمس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وحمله سموه تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتحيات سموه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى أخيهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي وتمنياتهما لهما بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

من جهة أخرى، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتضمن دعوة سموه للمشاركة في قمة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام المقرر عقدها بتاريخ 21 أكتوبر 2023 في مدينة القاهرة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم الصباح السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت أمس.

كما تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيره المصري سامح شكري جرى خلاله بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وأطر حشد الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى قطاع غزة.