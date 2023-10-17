تقليص مدد «رد الاعتبار» لإنهاء عزلة نواب سابقين

الأولى

انتهت اللجنة التشريعية الى تقليص مدد رد الاعتبار بما ينهي العزلة السياسية الواقعة على بعض النواب السابقين والناشطين السياسيين والسماح لهم بالترشح لمجلس الأمة بمن فيهم مسلم البراك وفيصل المسلم وآخرون. وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين انها وافقت بالإجماع على التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية التي قضت بتقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي بهدف تمكين من نفذ محكوميته أو حصل على عفو أو تقادمت عقوبته من العودة والانخراط في المجتمع بأسرع وقت ممكن.

على جانب مختلف، أصدر 42 نائبا بيانا بشأن ملف العفو، جاء فيه ان الشعب يتطلع الى استكمال ملف العفو عن المهجرين والمحبوسين أسوة بمن تم العفو عنهم في مكرمات أميرية سابقة. من جانب اخر، اقترح النائب مهند الساير إنشاء غرفة طوارئ مركزية بالفترة بين 15 أكتوبر إلى 15 يناير من كل عام تعمل على مدار الساعة بعضوية كل من وزير الداخلية ووزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الكهرباء والماء وزير الاتصالات، أو من يفوضه الوزير تكون مهمتها متابعة جميع البلاغات العامة والمشاكل المترتبة على هطول الأمطار في مناطق البلاد المختلفة وحلها من خلال قرارات مشتركة وعاجلة.

من ناحيته، اقترح النائب سعود العصفور إضافة المواد (هندسة البرمجيات، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي) إلى المناهج التعليمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية.