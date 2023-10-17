إسرائيل قصفت غزة بـ«ربع قنبلة نووية»

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غزة - الوكالات: كشفت تقارير حقوقية دولية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت قطاع غزة؛ بما يوازي ربع قنبلة نووية، وأكدت استخدامها أسلحة محرمة دوليا، وسط تنديد حقوقي متصاعد بسياسات العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل ضد 2.4 مليون مدني محاصر في القطاع...(طالع ص17-16).

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس إن إسرائيل أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على قطاع غزة.

وأضاف المرصد في بيان: ان القصف الإسرائيلي المستمر على غزة أدى إلى تدمير أحياء سكنية بكاملها. وتابع أن الغارات الجوية تسببت في تدمير أكثر من 17 ألف مسكن، وتضرر نحو 87 ألف وحدة سكنية.

وأشار المرصد إلى أن الضربات الإسرائيلية دمرت أو ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 73 مدرسة و61 مقرا إعلاميا و18 مسجدا و165 منشأة صناعية.

وفيما يتعلق بالضحايا، ذكر المرصد أن القصف الإسرائيلي تسبب في إبادة ما لا يقل عن 84 عائلة فلسطينية في قطاع غزة، ووثق مقتل ما لا يقل عن 2920 فلسطينيا من بينهم 920 طفلا و469 امرأة، فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألف آخرين بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء. وأشار إلى أن إسرائيل تقتل حاليا 14 فلسطينيا كل ساعة بالمتوسط في هجومها المتواصل على غزة. من جهتها ذكرت منظمة العفو الدولية انها وجدت أدلة على استخدام الجيش الإسرائيلي لقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في المناطق المدنية المكتظة بالسكان في قطاع غزة. وجمع برنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة «أدلة دامغة» توثق استخدام جيش الاحتلال قذائف الفسفور الأبيض المدفعية في المناطق المدنية. وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي تحقق منها مختبر أدلة الأزمات التابع للعفو الدولية قذائف مدفعية من طراز M825 وM825A1 تحمل علامة D528، وهو رمز تعريف وزارة الدفاع الأميركية لـ «الذخائر القائمة على الفسفور الأبيض».

وفي سياق متصل قال مدير قسم فلسطين وإسرائيل في «هيومن رايتس ووتش» عمر شاكر: إن ما تفعله إسرائيل في غزة يرقى لجريمة العقاب الجماعي باعتباره إستراتيجية أولى للتعامل مع أهالي القطاع. وأشار في حديث صحافي إلى أن الاحتلال يعاقب أكثر من مليوني شخص في غزة عبر قطع الكهرباء والمياه والوقود، ما يعطل عمل القطاع الصحي.

على صعيد متصل حذرت وزارة الداخلية في غزة أمس من كارثة إنسانية وبيئية في القطاع، بسبب وجود جثامين أكثر من ألف شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم العاشر على التوالي.

وقالت الداخلية في بيان إن «هذا العدد من الجثامين سيرفع عدد الشهداء المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة».

بدورها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن «كارثة إنسانية غير مسبوقة». وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني للصحافيين: «لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة في الأيام الثمانية الماضية».