صبا تشارك في «أنف وثلاث عيون»

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تواصل الممثلة صبا مبارك تصوير مشاهدها في فيلم «أنف وثلاث عيون»، وهو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبدالقدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972. وتدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل الذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وعلى مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة «روبا»، رغم أنها تصغره بـ25 عامًا. ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم أمام ظافر العابدين منهم سلوى محمد علي، سلمى أبوضيف، نور محمود، صبا مبارك وصدقي صخر وآخرون. وهو سيناريو وحوار وائل حمدي ومن إخراج أمير رمسيس.

