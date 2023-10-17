«الدوحة للأفلام» تدعو المتطوعين للانضمام إلى «أجيال السينمائي» الحادي عشر

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مع اقتراب انطلاقة الدورة الحادية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي، تدعو مؤسسة الدوحة للأفلام المقيمين في قطر للتطوع في مختلف أقسام المهرجان الذي يقام من 8 إلى 16 نوفمبر، والمساهمة في هذه الفعالية الثقافية والفنية الرائدة في المنطقة والتي تجمع مختلف شرائح المجتمع للاحتفاء بقوة وتأثير الأفلام.

يعكس برنامج المتطوعين في أجيال الروح المجتمعية والتشاركية التي تتمتع بها مؤسسة الدوحة للأفلام، ويوفر فرصة للمقيمين في قطر لاكتساب تجارب عملية في قطاع السينما الحيوي والعمل في مختلف جوانب وعمليات المهرجان وصقل مهاراتهم الشخصية والمهنية. وسيتعرف المتطوعون خلال فترة تطوعهم على سير الأعمال الداخلية للحدث الثقافي البارز وسيتواصلون مباشرة مع ضيوف المهرجان والحكام من الجنسيات المختلفة، وسيكتسبون خبرة مهمة في صناعة السينما ستتوج بحصولهم على شهادة مشاركة. وفي هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، مديرة مهرجان أجيال السينمائي والرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام: «ما يجعل هذا الحدث الثقافي الفريد ناجحاً هو المشاركة الفاعلية من المجتمع المحلي والمشاركون المتحمسون في برنامج المتطوعين الذين يمثلون النسيج المجتمعي والثقافات المتنوعة في قطر. بفضل جهودهم وتفانيهم في العمل، يساهم متطوعو أجيال في تقديم مهرجان ناجح، وقد أدوا دوراً رئيسياً في نجاح الدورات السابقة. نتطلع مرة أخرى إلى الترحيب بفريق المتطوعين لنعمل معاً على تقديم واحد من أبرز الفعاليات وأكثرها تشويقاً على أجندة قطر الاجتماعية والثقافية».

وخلال أيام المهرجان، سيقدم المتطوعون الدعم والمساندة في مختلف مواقع المهرجان وفي جميع عمليات المهرجان الأخرى من ضمنها عمليات المسرح، لجان التحكيم، النقل، تسجيل الضيوف، جيكدوم، وغيرها.

ستعرض الدورة الحادية عشرة من مهرجان أجيال أفضل ما تقدمه السينما العالمية من إنتاجات، وبرنامج «صنع في قطر»، معرضاً متعدد الوسائط، حفلات موسيقية حيّة، وجيكدوم الذي يعد أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر وغيرها من الفعاليات. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريباً.

