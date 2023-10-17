هيا السعيد: «تتر» الإذاعي من التجارب الجميلة

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بعد مشاركتها في مسرحية المحترمين والتي عرضت في جولة المملكة، تواصل الفنانة هيا السعيد تقديم برنامج «تتر» على إذاعة الكويت، حيث يتناول سير الفنانين وتاريخهم وأغانيهم في جولة مختلفة عن السائد.

هذا وقالت هيا السعيد في تصريح عن هذه التجربة الإذاعية: إنها من التجارب الجميلة التي تخوضها، خاصة في «تتر»، حيث نتناول في كل حلقة سيرة فنان ونبرز تاريخه بشكل غير عادي، كان من بينهم الفنان الراحل «صوت الأرض» طلال مداح والسيدة الراحلة أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالمجيد عبدالله ومحمد عبده وصباح فخري وشادية وعبدالكريم عبدالقادر وشادي الخليج وغيرهم، إضافة إلى أننا نتحدث عن أبرز أعمالهم والمواقف المختلفة والمؤثرة في مسيرة كل فنان.

وبينت هيا السعيد، أن برنامج «تتّر» تم تسجيله في أستوديوهات وزارة الإعلام في دولة الكويت، حيث بثت الإذاعة بعض الحلقات منه والأخرى سيتم عرضها في موعد لاحق.

يذكر أن برنامج «تتّر» من تقديم هيا السعيد والفنانة حنان مهدي وإخراج محمد مطبقي.

