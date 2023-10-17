ليلى علوي تعود إلى المسرح بالصندوق الأحمر في موسم الرياض

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تواصل النجمة ليلى علوي التحضير لمسرحيتها الجديدة والتي تحمل اسم «الصندوق الأحمر»، والمقرر عرضها في النسخة الرابعة من موسم الرياض بالسعودية.

ويبدأ عرض مسرحية «الصندوق الأحمر» في 28 أكتوبر الحالي، ويعد هذا العمل بمنزلة أول عودة للنجمة ليلى علوي للمسرح، بعد غياب دام 27 عاما، إذ كان آخر أعمالها المسرحية عرض يحمل اسم «الجميلة والوحشين» من إنتاج عام 1996.

وتدور أحداث مسرحية «الصندوق الأحمر» حول الدكتورة فريدة الطبيبة النفسية، والتي تواجه التحدي الأكبر في مسيرتها المهنية عندما تطلب ابنة حبها الأول، منها المساعدة في علاج شقيقتها وإنقاذ أسرة حبيبها الذي خذلها وترك في قلبها جرحاً عميقاً.

وبعيداً عن المسرح، تنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمين، الأول هو فيلم «آل شنب»، ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم: سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، والفيلم من إخراج أيتن أمين.

الفيلم الثاني هو «التاريخ السري لكوثر» والذي يشارك في بطولته بجانب ليلى علوي، زينة وأحمد حاتم، وهو من إخراج محمد أمين.

