إسرائيل قصفت غزة بـ«ربع قنبلة نووية»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط ذخيرة يوازي حجمها ربع قنبلة نووية على قطاع غزة. وأشار المرصد إلى أن إسرائيل تقتل حاليا 14 فلسطينيا كل ساعة بالمتوسط في هجومها المتواصل على غزة.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي على غزة، كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن 50% من شهداء القصف هم من الأطفال. وأضافت خلال استقبالها لصحافيين في رام الله أن «الوضع الإنساني والطبي في قطاع غزة كارثي، واستمرار الوضع بهذا الشكل يهدد الخدمة الطبية بالانهيار».

من جهتها شاركت منظمة العفو الدولية أدلة على استخدام الجيش الإسرائيلي لقنابل الفسفور الأبيض في المناطق المدنية المكتظة بالسكان في قطاع غزة. وبحسب البيان الذي أصدرته المنظمة؛ جمع برنامج الاستجابة للأزمات أدلة دامغة توثق استخدام الجيش الإسرائيلي قذائف الفسفور الأبيض المدفعية في المناطق المدنية المكتظة بالسكان في قاطع غزة.وتظهر مقاطع الفيديو والصور التي تحقق منها مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية أن إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض في غزة، التي تقصفها منذ 7 أكتوبر. وتظهر في الصور قذائف مدفعية من طراز M825 وM825A1 تحمل علامة D528، وهو رمز تعريف وزارة الدفاع الأميركية لـ «الذخائر القائمة على الفسفور الأبيض».

وفي سياق متصل، قال مدير قسم فلسطين وإسرائيل في «هيومن رايتس ووتش» عمر شاكر إن ما تفعله إسرائيل في غزة يرقى لجريمة العقاب الجماعي باعتباره إستراتيجية أولى للتعامل مع أهالي القطاع. وأشار شاكر في حديث صحافي إلى أن الاحتلال يعاقب أكثر من مليوني شخص في غزة عبر قطع الكهرباء والمياه والوقود، ما يعطل عمل القطاع الصحي.

في غضون ذلك تتصاعد التصريحات الدولية المنددة بالإجراءات الإسرائيلية وتصفها بأنها جرائم حرب مثل التهجير والحرمان من المساعدات وقصف المدنيين. وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز، إن سكان غزة يتعرضون للإبادة، محذرة من تطهير عرقي للفلسطينيين في حين اعتبر المقرر الأممي الخاص بالحق في المياه بيدرو أرواخو أغودو، تقييد فرص الناس في الحصول على المواد الحياتية «جريمة حرب» من جانبه قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن «للحرب قواعد يجب التمسك بها في جميع الأوقات» بينما شدد الاتحاد الأوروبي على «ضمان حرية كل المدنيين في كل الأوقات تماشيا مع القانون الدولي الإنساني».

الى ذلك أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن «كارثة إنسانية غير مسبوقة». وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين «لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة في الأيام الثمانية الماضية». وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه من المتوقع أن يستمر احتياطي الوقود في مستشفيات غزة لمدة 24 ساعة تقريبا، بعدها ستكون حياة آلاف المرضى معرضة للخطر.وقالت الوكالة في بيان «من المتوقع أن يعرض توقف المولدات الاحتياطية عن العمل حياة آلاف المرضى للخطر».

