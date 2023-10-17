عباس: «حماس» لا تمثل الشعب الفلسطيني

عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس سياسات وأفعال حركة «حماس» بأنها «لا تمثل الشعب الفلسطيني» وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واعتبر عباس أن سياسات وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد له، وذلك خلال اتصال أجراه مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحسب «وفا».

وهذه هي المرة الاولى التي يدلي فيها عباس بمثل هذه التصريحات، بعد أسبوع على قيام حركة «حماس» بتنفيذ هجمات على مواقع عسكرية ومدنية اسرائيلية شمال قطاع غزة خلفت أكثر من 1400 قتيل وفق مسؤولين إسرائيليين.

وكان عباس قد أدان قتل المدنيين من الطرفين قبل لقائه وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن في عمان الجمعة. وذكرت وكالة «وفا» أن عباس أكد في اتصاله مع الرئيس الفنزويلي رفضه «الكامل لتهجير» سكان قطاع غزة، معتبرا ذلك «نكبة ثانية» للشعب الفلسطيني. وجدد عباس «رفض قتل المدنيين من الجانبين» داعيا إلى «إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين».

وحسب البيان الذي نشرته «وفا» فإن عباس شدد على «نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي» طريقا لوصول الفلسطينيين الى أهدافهم. ودعا عباس خلال الاتصال للعمل على «ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي» على الشعب الفلسطيني في غزة «بشكل فوري، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك».

لكن وكالة الأنباء الفلسطينية عادت في وقت لاحق وحذفت الإشارة إلى «حماس» من تصريحات عباس، دون ذكر تفسير. وبعد ساعات من نشر التقرير، قامت الوكالة بتعديل التصريحات لتصبح «أكد الرئيس أن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس سياسات أي تنظيم آخر». ولم يصدر مكتب رئيس السلطة الوطنية ولا وكالة «وفا» أي تعليق حتى الآن. كما لم تعلق «حماس» على هذا الأمر.

في المقابل، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إمكانية محو حركة «حماس» الفلسطينية بشكل كامل، مؤكدا أنها موجودة في عقول الناس وقلوبهم وأحلامهم.

وقال باراك في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية امس «لا يمكننا محو «حماس» بالكامل. «حماس» أيديولوجية، وهي موجودة في أحلام الناس، في قلوبهم، وفي رؤوسهم».

وأوضح أن الخطوة العملية التي ينبغي أن تحققها العملية العسكرية الإسرائيلية «هي القضاء على جميع القدرات العملياتية لـ«حماس» في قطاع غزة، وهذه مهمة معقدة بما فيه الكفاية، لذا ينبغي التركيز عليها».

وأشار باراك أيضا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قائلاً إنه «يعتقد أنه لو كان في دولة طبيعية لكان سيستقيل لكنه يقود الكابينت (المجلس الوزاري المصغر) لذا فمن الأهمية بمكان أن يكون وزير الدفاع السابق بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت هناك أيضا».

وسبق أن صرح نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بأن الجيش الإسرائيلي يهدف من وراء العملية العسكرية في غزة إلى «محو حماس من الوجود».

