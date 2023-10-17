المقاومة تتوعد جنود الاحتلال: أهلاً بكم في الجحيم

عربيات ودوليات

قال الناطق باسم «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي «ابوحمزة» في كلمة مسجلة ان المقاومة لاتزال تخوض المعارك بكل ثبات، ولم ينل من عزيمتها كل ما تقوم به اسرائيل، مؤكدا انها أعدت جحيما لجنود الاحتلال الذين يتجهزون لاقتحام قطاع غزة. واكد ابوحمزة ان مقاتلي المقاومة يسطرون يوميا أروع معاني الصمود والالتحام مع جيش الاحتلال، وقال ان «المقاومة ثابتة على موقفها امام جرائم العدو وغطرسته، اذ ليس امامها فيها سوى النصر». وخاطب المتحدث جنود الاحتلال قائلا «اما وقد هزمناكم في عقر كيانكم فما بالكم بنا، وقد اتيم الينا بأقدامكم، فقد اعددنا لكم رجالا يحبون القتل في سبيل الله كما تحبون انتم الحياة، فأهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم». واضاف ان المقاومة لاتزال تمطر قوات اسرائيل ومدنها بكثافة نارية عالية ومديات واسعة، قائلا ان «هذا هو ما دفع حكومة الاحتلال لمحاولات تهجير شعبنا الشجاع المقدام». ووجه ابوحمزة التحية لشعب فلسطين، وقال انه اعلن ثباته على ارضه في مواجهة محاولات تهجيره قسرا، وقدم كثيرا من الدماء والجراح والصبر والاحتساب على طريق الحرية. واضاف «يا جماهير شعبنا العربي ويا امتنا الاسلامية ان العدو الصهيوني قد بلغ ذروة الحقد والانتقام في قصفه لبيوتنا ومساجدنا ونسائنا واطفالنا متجاوزا بذلك كل الاعراف الدينية والقانونية والانسانية، لكنه لم ينل من عزيمتنا شيئا، وكان الرد عليه في القدس وجنين وجنوب لبنان». وختم ابوحمزة كلمته بتحية الشعب الفلسطيني «الصابر الصامد المحتسب، والمقاومة الثابتة الباسلة المرابطة على الثغور، وفي مرابض الصواريخ والدروع والمدفعية التي لاتزال تدك الحشود العسكرية الاسرائيلية في غلاف غزة».