تجاوزات مكتب الاستثمار في لندن لـ«النيابة»

مال وأعمال

أحال وزير المالية ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار فهد الجارالله، تجاوزات بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن الى النيابة العامة.

وأضافت الوزارة في بيان، ان الاحالة جاءت بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الأول حول التجاوزات المرصودة بين عامي 2018 و2022 والتي من بينها الدخول غير المشروع وافشاء معلومات سرية واتلاف معلومات تخص الهيئة الى جانب تجاوزات أخرى.

وكان وزير المالية السابق عبدالوهاب الرشيد عزل مدير مكتب الاستثمار الكويتي في لندن صالح العتيقي من منصبه في يوليو 2022 وفق وكالة انباء العالم العربي.

وكان تقرير ديوان المحاسبة الصادر عن السنة المالية 2021-2022 قد رصد بعض المخالفات التي ارتكبها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن تضمنت المماطلة والتسويف من جانب الرئيس التنفيذي للمكتب، وتزويد الديوان ببيانات غير صحيحة وعدم تقديمه بعض بيانات ومستندات القضايا المرفوعة من وضد المكتب. وأشار تقرير الديوان الى ان من بين المخالفات احتمال التأثر الضريبي للمحافظ المدارة من قبل المكتب نتيجة طلب موظفين مفصولين ومستقيلين منه الافصاح عن بيانات المحافظ والمراسلات المتعلقة بها لتكون متاحة للنشر.

