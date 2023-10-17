البراك: الكويت تنفذ أكبر مشاريع معالجة التربة في العالم

مال وأعمال

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية د. سعد البراك ان اجمالي الأراضي الملوثة والمتضررة داخل الحقول النفطية جراء الغزو العراقي الغاشم بلغت 114 كيلومترا مربعا وبكميات تعادل 26 مليون متر مكعب.

وبين البراك في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها ان شركة نفط الكويت نفذت مشاريع خاصة بحفر ونقل وردم التربة الملوثة في شمال وجنوب الكويت، بالاضافة الى ابرام عقد خاص بالكشف عن الذخائر غير المتفجرة شمال وجنوب الكويت لتجهيز تلك المناطق للمشاريع القادمة لمعالجة التربة خلال الفترة 2013 وحتى 2020، كما أبرمت عدد 8 عقود في الفترة من 2021 الى 2023 في جنوب وشمال الكويت بشأن معالجة وتأهيل البحيرات النفطية والأراضي المتضررة وهي عبارة عن حفر ونقل ومعالجة 4 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة سيتم تنفيذها عبر عقدين في شمال الكويت وأخرى في الجنوب وتشمل 17.34 مليون متر مكعب من التربة الملوثة موزعة على 6 عقود. وبين البراك ان تلك المشاريع تعد من أكبر المشاريع في مجال معالجة التربة في العالم حالياً، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع في 2027/2028. وأفاد البراك بأن الميزانية التي خصصتها الأمم المتحدة لاعادة تأهيل البيئة الكويتية تقارب 3 مليارات دولار، وخصص للقطاع النفطي من تعويضات الغزو قرابة 2.36 مليار دولار. وقال: منذ ذلك الحين أبرمت شركة نفط الكويت عقوداً خاصة بتأهيل ومعالجة التربة والحفر والنقل والردم تغطي جميع المناطق المتضررة والمساحات المراد تأهيلها داخل حقول النفط بكلفة 1.73 مليار دولار من اجمالي مبالغ التعويضات، وتم انفاق 281 مليون دولار منها حتى سبتمبر 2023. وبين ان عدد البحيرات النفطية تقدر بما يزيد على 3700 بحيرة نفطية موزعة في شمال الكويت، حقل الروضتين والصابرية بمساحات كلية قدرها 16 مليون متر مربع، وفي جنوب الكويت في حقل برقان بمساحات كلية قدرها 70 مليون متر مربع. وأوضح ان المتبقي ما يقارب من 2800 بحيرة نفطية أغلبها في حقول برقان وهي عبارة عن بحيرات نفطية صغيرة ومتناثرة وتعادل مساحتها 5.5 ملايين متر مربع.

