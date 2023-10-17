ميزانية الكويت سجلت عجزاً بالربع الأول

مال وأعمال

تحولت الكويت الى العجز في الميزانية العامة خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2023 ليصل عند أعلى مستوى في عامين (منذ الربع الأول عام 2021)، بضغط من قفزة تعويضات العاملين ونفقات السلع، وذلك وفق بيانات رسمية. سجلت الكويت في الفترة من مطلع ابريل وحتى نهاية يونيو السابق عجزاً بقيمة 5.77 مليارات دينار (18.69 مليار دولار)، مقابل 2.32 مليار دينار (7.51 مليارات دولار) فائضاً في الميزانية العامة للبلاد بالربع الرابع من العام المالي 2022/2023. وقياسياً بمستوى العجز الذي سجلته الكويت في الربع الأول من عام 2022/2023 البالغ 5.32 مليار دينار، فقد نما العجز المالي للكويت في الربع الأول من العام المالي الحالي 20.38%، بحسب بيانات بنك الكويت المركزي. وكانت دولة الكويت قد تحولت الى الفائض المالي في ميزانية عام 2022/2023 بقيمة 6.4 مليارات دينار وذلك للمرة الأولى في 8 سنوات، علماً بأن العام المالي للكويت يبدأ منذ مطلع ابريل وينتهي في ختام مارس من العام الذي يليه. وبشأن الموازنة العامة لعام 2023/2024 فقد أعلنتها وزارة المالية بايرادات متوقعة 19.45 مليار دينار، ومصروفات باجمالي 26.2 مليار دينار من ضمنها المصروفات والتسويات غير المتكررة، مع عجز متوقع يبلغ 5 مليارات دينار.

