«نفط الكويت».. تنقلات وترقيات واسعة

مال وأعمال

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أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان تعميماً اداريا تضمن تغييرات تنظيمية داخلية كبيرة يعمل بها اعتباراً من اليوم، وتضمن التعميم الذي وزعت نسخ منه على جميع العاملين بالشركة وحصلت «النهار» على نسخته ان تستمر ريما عبدالله العوضي كبير اختصاصيين وتكون مسؤولة أمام نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والخدمات المشتركة، ويصبح فيصل غازي المطيري كبير اختصاصيين، ويصبح محمد حسين العازمي رئيساً لفريق عمل المشتريات،وخالد عبدالله الزنكي رئيسا لفريق عمل المشتريات II ويكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة المشتريات وادارة المواد.

وجاء في التعميم تعيين غازي فيصل البصيري رئيسا لفريق عمل الخدمات الفنية للحفر واصلاح الآبار III ويكون مسؤولاً أمام مدير مجموعة المساندة الفنية ويصبح محمد يعقوب بوشهري كبير اختصاصيين. ويعين عبدالله جعفر ميرزا رئيساً لفريق عمل اصلاح الآبار II (شمال الكويت)، ويكون المذكوران أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة تطوير الحقول (شمال الكويت).

