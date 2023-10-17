الصقر: تنمية التعاون الاقتصادي بين الكويت ومصر

مال وأعمال

استقبل محمد جاسم الصقر – رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، صباح أمس بمبنى الغرفة، أسامة شلتوت – سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، يرافقه أحمد بديوي – وزير مفوض ورئيس المكتب التجاري، والمستشارة/ نورا عبدالهادي – نائب رئيس البعثة ومحمد علوي – رئيس القسم السياسي. كما حضر اللقاء رباح عبدالرحمن الرباح – مدير عام الغرفة.

رحب الصقر في بداية اللقاء بالسفير والضيوف، حيث تطرق الى تاريخ العلاقات الاقتصادية المميزة بين الكويت وجمهورية مصر، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بإمكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، حيث الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الغرفة بالمشاريع الإستثمارية المتاحة لنشرها على المهتمين من قطاع الاعمال الكويتي. كما أكد الرئيس أن الغرفة على اتم الاستعداد لتقديم جميع خدماتها للتوصل الى نتائج إيجابية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير عن سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة. كما أشار الى انعقاد منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول والذي سيكون برعاية كريمة من الرئيس/ عبدالفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية خلال الفترة 22 – 23 نوفمبر 2023 في العاصمة المصرية القاهرة، معرباً عن أمله بمشاركة قطاع الأعمال الكويتي في هذه الفعالية.

وفي معرض رده، أكد محمد الصقر اهتمام الغرفة بهذا الحدث الاقتصادي المهم الذي يعزز الشراكة الاستراتيجية المصرية الخليجية، مشيراً إلى قيام الغرفة بتعميم نبأ الفعالية على قطاع الأعمال الكويتي وحثهم على المشاركة.

وفي نهاية اللقاء، تقدم السفير بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الكويت وجمهورية مصر العربية.

