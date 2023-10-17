الكويت تشارك في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023

مال وأعمال

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي امس الاثنين فعاليات منتدى الاستثمار العالمي لمنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) 2023 لصياغة سياسات واستراتيجيات الاستثمار العالمية بمشاركة دولة الكويت ممثلة بوزير المالية فهد الجارالله.

ويوفر المنتدى في دورته الثامنة تحت شعار (الاستثمار في التنمية المستدامة) لأكثر من 7000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة الأعمال وبقية المعنيين في مجال الاستثمار فرصة التعرف على (اقتصاد الصقر) المتنامي ودوره في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي وقطاع الأعمال.

ويهدف المنتدى إلى معالجة أبرز التحديات أمام الاستثمار الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة التي نشهدها اليوم بما في ذلك ضرورة الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة والصحة ومرونة سلسلة الإمداد وتطوير القدرة الإنتاجية في الدول الأكثر فقرا.

ويضم منتدى الاستثمار العالمي حلقات نقاشية تسهم في تعزيز تبادل الأفكار وأفضل الممارسات وتحفيز العمل المشترك لصياغة سياسات واستراتيجيات الاستثمار العالمية وتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة فضلا عن تسليط الضوء على المبادرات الطموحة والحلول المبتكرة لأبرز التحديات أمام جهود الاستثمار من أجل التنمية في العالم

.وعلى صعيد متصل قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي أحمد الزعابي في بيان صحافي قبل انطلاق المنتدى «يأتي تنظيم المنتدى تأكيدا لرؤية القيادة الحكيمة والتزامها الراسخ بالتعاون الدولي والعمل المشترك لتطوير حلول مبتكرة من أجل المصلحة العامة للمجتمع العالمي».

وأضاف أن «المنتدى يتيح الفرص للاستفادة من أساسيات (اقتصاد الصقر) من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمساهمة بفعالية في صياغة مستقبل أفضل للبشرية».

ويمثل منتدى الاستثمار الذي تستمر فعالياته حتى 20 اكتوبر الجاري منصة تفاعلية للمشاركين لاستعراض أبرز إنجازات القطاعين الصناعي والتكنولوجي ودعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي

