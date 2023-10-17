اتحاد الاستثمار والسفارة التركية ينظمان فعالية للتعريف بفرص الاستثمار

مال وأعمال

ينظم اليوم اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع سفارة الجمهورية التركية في دولة الكويت فعالية تعريف المستثمرين الكويتيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا بعنوان: «Türkiye: Your Resilient Investment Partner» وذلك بمناسبة الذكرى الـ 100 لإعلان تأسيس الجمهورية التركية

وتستهدف هذه الفعالية مساء اليوم في مقر سفارة الجمهورية التركية في منطقة الدعية التي ستضم عرضا للتسهيلات المرنة والخدمات المتنوعة المقدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الكويتيين، والاستماع إلى الجانب الكويتي لتذليل معوقات الاستثمار في تركيا.

وسيتخلل برنامج الفعالية كلمة لكل من طوبى نور سونمز - السفيرة التركية في الكويت، وأحمد بوراك داغلي أوغلو - رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، و صالح السلمي - رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار؛ للحديث عن العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية التركية، والفرص الاستثمارية المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، للسعي نحو المزيد من التعاون الثنائي في مختلف الميادين ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

