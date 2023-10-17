الرشود: خبرات «بيتك» عززت أداءه القياسي

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتكليف، عبد الوهاب الرشود إن «بيتك» يتمتع بعناصر قوة تميزه عن المنافسين، مثل الخبرة الممتدة والمكانة الرائدة عالمياً في سوق صناعة التمويل الإسلامي، وقاعدة العملاء الكبيرة والمتنامية، والعمليات ذات الكفاءة العالية، والامتداد الجغرافي الواسع، والحلول المبتكرة والمنتجات الحديثة المتنوعة.

وأضاف الرشود في مقابلة مع مجلة «غلوبل ماركتس» العالمية، أنه من بين المزايا التنافسية الأخرى التي يتميز بها «بيتك»، وجود خبرات وكفاءات وكوادر مؤهلة تأهيلا عاليا، مشيراً إلى أن هذه الكفاءات ساهمت في تعزيز مكانة «بيتك» كمؤسسة مالية إسلامية رائدة على مستوى العالم.

في سياق آخر، أكد الرشود أن «بيتك» اليوم رائد بلا منازع في مجال الابتكار نظراً إلى ما يوفره من مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المتطورة، والحلول والخبرات الفريدة، بالتعاون مع مزودي تكنولوجيا الخدمات المالية (FinTech)، وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح الرشود أن الريادة في الابتكار لعبت دورا فعالا في مساعدة «بيتك» على توفير قيمة عالية لمساهميه، إذ مثل صافي الأرباح القياسية للنصف الأول من عام 2023 زيادة بنسبة 73% في ربحية السهم، مضيفا أن النتائج المالية التاريخية التي حققها البنك تساهم في دعم تصنيفاته الائتمانية ونسب السيولة العالية وقاعدة رأس المال القوية. وعلى هذا الأساس، تفوق «بيتك» في دعم نمو الأعمال وخطط التطوير في الكويت وفي مجموعة واسعة من الأسواق العالمية التي ينتشر فيها.

من ناحية أخرى، لفت الرشود إلى أن صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد أدت إلى تعزيز البصمة الإقليمية للمجموعة في البحرين ومصر وتركيا وألمانيا والمملكة المتحدة وماليزيا وغيرها، مؤكداً أن العمليات في أكثر من 10 مناطق حول العالم ساعدت في تعزيز مكانة «بيتك» كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر مؤسسة مالية إسلامية في العالم.

استدامة وتمويل أخضر

وقال الرشود: «انطلاقاً من مسؤوليته كمؤسسة مالية رائدة، يسعى «بيتك» لتنفيذ إطار عمل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ((ESG. وقد تمثلت هذه الجهود باعتماده قياسات داخلية جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل تأثيرها على البيئة. كما يتبنى «بيتك» أيضا المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وأطر عمل اختبارات الضغط.» أما بالنسبة للتمويل المستدام والاستثمار في البيئة والحوكمة والمجتمع، فقال الرشود إن «بيتك» حقق نتائج مذهلة حيث تبنى مبادئ الاستدامة في جميع أنشطته المصرفية والتجارية. وكان «بيتك» أول بنك في الكويت يحصد شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذّهبي عن مبنى معرض «بيتك» الصديق للبيئة (KFH Auto). إذ يعتبر المعرض أول مبنى صديق للبيئة ويتوافق مع معايير الاستدامة.

وفي أسواق رأس المال، ينشط «بيتك» على صعيد الاستدامة من خلال إصداره للصكوك الخضراء.

وفي إطار جهوده للمساهمة في بناء اقتصاد منخفض الكربون من أجل مستقبل مستدام، انضم البنك إلى مبادرات متعددة، مثل توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

المؤشرات الرئيسة للأداء المالي لـ «بيتك» في النصف الأول

• إجمالي الموجودات : 37 مليار دينار

• صافي ربح المساهمين: 333.4 مليون دينار

• معدل كفاية رأس المال: 16.45%

• نسبة التمويلات إلى الودائع : 83% وفيما يعكس توجه الكويت لبناء اقتصاد المعرفة، أوضح الرشود أن «بيتك» يلعب دورا فاعلا وكبيرا في دعم التكنولوجيا الجديدة، بدءا من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وصولاً إلى ابتكارات التكنولوجيا المالية الأوسع.

وعلى صعيد عملياته الخاصة، كشف الرشود أن «بيتك» أطلق مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة وعزز سمعته القوية في تقديم حلول مالية متطورة وعالية الجودة. وفي إطار الحفاظ على النمو وتوسيع قاعدة عملائه، أضاف أن «بيتك» يركز على الأتمتة والرقمنة لتعزيز الأداء والكفاءة.

وقال: «لقد نجح «بيتك» في نقل تجربة العملاء إلى مستويات جديدة. لقد قطع البنك أشواطاً كبيرة في استراتيجية التحول الرقمي، حيث نفذ العملاء أكثر من 135 مليون عملية مصرفية رقمية عبر KFHonline على الموبايل والموقع الإلكتروني خلال النصف الأول من 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 40 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق».

احتل «بيتك» الصدارة على مستوى القطاع المصرفي الكويتي كأكبر بنك في الكويت من حيث اجمالي الأصول، إذ أعلن «بيتك» عن إجمالي موجودات بقيمة 37 مليار دينار كويتي (120.6 مليار دولار) كما في يونيو 2023. وشهد النصف الأول من 2023 أيضا تسجيل «بيتك» أرباح فصلية قياسية، إذ نما صافي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تزيد على 140% ليصل إلى 333.4 مليون دينار كويتي (1.08مليار دولار). كما يتصدر «بيتك» الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تجاوزت 11 مليار دينار.

