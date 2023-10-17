«أسواق المال» نظَّمت يوماً للفحوص الطبية لموظفيها

مال وأعمال

نظم مكتب العلاقات العامة والإعلام في هيئة أسواق المال بمقر الهيئة، يوما للفحوص الطبية للموظفين وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي (مديرية الخدمات الطبية)، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المتواصلة في تنفيذ أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها، وحرصا على المحافظة على سلامة وصحة منتسبيها، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وتشجيعهم على القيام بالفحوص الطبية الدورية، وقد تضمنت الفحوص كل من فحص سكر الدم وضغط الدم بالإضافة الى قياس كتلة الجسم وتقديم النصائح والارشادات الطبية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي حول أهمية الوقاية من الأمراض والتشجيع على اتباع أسلوب حياة صحية مناسبة للحفاظ على الصحة العامة، وقد تعاون فريق الحرس الوطني المشارك بتوفير معداته الطبية وتقديم النصائح الصحية لتفادي الامراض المزمنة.

وبهذه المناسبة التي أقيمت بمشاركة وتفاعل موظفي الهيئة ورئيس هيئة أسواق المال أ.د أحمد الملحم، الذي وجه بدوره كلمة شكر لفريق الحرس الوطني والطاقم الطبي على تلبيتهم الدعوة مشيدا بتفانيهم وسرعة استجابتهم، مثنيا على جهودهم في التعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية، ومقدراً لمهنيتهم العالية لما لمسه من استحسان الموظفين وتفاعلهم. وتجدر الإشارة الى أن الهيئة حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات الداخلية للموظفين والرامية الى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية السليمة، تأكيدا بأن الوقاية خير من العلاج، هذا وقد نظمت الهيئة في سبتمبر الماضي حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم المركزي الكويتي، تحت شعار تبرعك ينقذ حياة.

